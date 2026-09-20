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Yerel Kırkağaç'ta Pamukkale Turizm otobüsü yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı
Yerel

Kırkağaç'ta Pamukkale Turizm otobüsü yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı

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Kırkağaç'ta Pamukkale Turizm otobüsü yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Pamukkale Turizm otobüsü Fırdanlar Rampası'nda yoldan çıktı; 18 kişi yaralandı, savcılık koordinesinde adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Denizli'den İstanbul istikametine seyreden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, gece saat 02.30 sıralarında Manisa-Balıkesir kara yolunun Fırdanlar Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Araçta görevli 2 şoför ve bir muavin ile 39 yolcudan 18'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Akhisar ilçelerindeki devlet ve özel hastaneler ile Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 6 yaralı taburcu edilirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, Balıkesir'den tahsis edilen ikame araçla yolculuklarına devam etti.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.

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