Kırkağaç'ta kışlada yangın
Manisa'da Kırkağaç Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlası'nda çamaşırhanenin bulunduğu bölümde yangın çıktı.14 Eylül 2019 Cumartesi 14:10
Kırkağaç Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlası'nda çamaşırhanenin bulunduğu bölümde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, kışlada çamaşırhanenin bulunduğu bölümde alevler yükseldi.
Yetkililerin haber vermesiyle yangına Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar OSBitfaiye amirliğine bağlı 10 itfaiye aracı müdahale etti.
Kaymakam da olay yerine gitti
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de yangın yerine giderek bilgi aldı.
Çamaşırhane binasının bulunduğu bölümün yangında zarar gördüğü öğrenildi.
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