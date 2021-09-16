Kırk yıl hatırı, birçok yararı var!

Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, dünya üzerinde telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesinin sağlık açısından birçok şifayı içinde barındırdığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, ölçüyü kaçırmamak koşulu ile tüketilecek lezzetli bir Türk kahvesinin faydalarını şöyle anlattı:

"Kahve, bir kanser hücresinin başlangıcından ölümüne kadar hastalığın nasıl geliştiğini etkileyebiliyor. Örneğin kahve, safra asitlerinin üretimini uyarabilir ve kolonda sindirimi hızlandırabilir. Bu da kolon dokusunun maruz kaldığı kanserojen miktarını azaltacaktır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kahvede bulunan çeşitli polifenollerin kanser hücrelerinin büyümesini önlediği saptanmış. Kahve ayrıca, çeşitli kanser türleriyle bağlantılı bir hormon olan östrojen seviyelerinin azalmasıyla da ilişkilendirilmekte.

Geçmişte kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Oysa ki Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan son araştırmaya göre kahvenin kalp sağlığına iyi geldiği açıklandı. 5 bin katılımcı ile yapılan uzun soluklu bu araştırmanın sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 30 azalma gözlenmiş. Bunun sebebi ise damarlarımızı kaplayan endotel hücreler sağlıklı olduğunda kan akışının daha kolay gerçekleşmesi. Bu durum ise kalbin görevini yerine getirmek için daha az efor harcamasını anlamına geliyor.

Alanin aminotransferaz (ALT), karaciğerdeki hücreler tarafından üretilen bir enzim olarak tanımlanıyor. Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada önemli bir role sahip. Kandaki ALT seviyesinin normalin üzerinde olması, karaciğer harabiyetinin güçlü bir işareti olarak biliniyor. Kahve tüketimi ve ALT düzeyi arasında ise ters bir ilişki bulunuyor ve kahvedeki antioksidanlardan cafestol ve kahveolun karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ortaya konmuş.

Kafein alımı kısa vadede kan şekerini artırabilse de uzun süre yürütülen çalışmalar, düzenli kahve içenlerde, içmeyenlere kıyasla tip 2 diyabet gelişimi riskinin yaklaşık yüzde 11 daha düşük olduğunu gösteriyor. Kahvenin neden diyabet gelişimi üzerinde böyle bir etkisi olduğu henüz tam olarak bilinmese de son zamanlarda ACS Publications Dergisi’nde yayınlanan bir makale, bu pozitif etkinin kahve içerisinde bulunan klorojenik asitten kaynaklandığına vurguluyor.