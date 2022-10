Kırışıklıklardan tiroide, birçok soruna çözüm sunan sıra dışı bir tat: Yoğurt otu kanserle savaşıyor!

Yoğurt otu nedir?

Halk arasında yapışkan otu, kazotu, sünnetlik otu ve çobansüzeği gibi isimlerle de bilinen yoğurt otu, tarihi çok çok eski zamanlara dayanan, öyle ki Cilalı Taş Devri'nden bu yana kullanıldığı düşünülen bir ot. Eski zamanlarda peynir gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığından bu isimle anılmaya başlayan yoğurt otu, bitkisel tedavi yöntemleri arasında da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Eski Roma'da yılan ısırıklarına karşı yaygın olarak kullanıldığı, zaman içinde tiroit gibi sorunlara da iyi geldiğinin keşfedildiği söylenen bu ot, en çok çayı hazırlanarak değerlendiriliyor. Faydalarıysa neredeyse saymakla bitmiyor, kendisi tepeden tırnağa tüm vücuda destek olmak için hazırda bekliyor.

Tam bir şifa deposu olan yoğurt otunun dil, yemek borusu ve gırtlak kanserini önlediği bilimsel bir gerçektir. Ses tellerinde yaşanan ödemden kurtulmak için de yoğurt otunu kullanabilirsiniz. Tiroit hastalarının yoğurt otunu düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir. İşte yoğurt otunun yararları ve zararları

Yoğurt otunun faydaları nelerdir?

*Vücudu toksinlerden arındırıyor

*Yoğurt otu antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudun serbest radikallerden temizlenmesine destek oluyor.

*Kan dolaşımına olumlu etkileri bulunuyor

*Kanı temizlemede de önemli etkiler gösteriyor, kansızlık sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor.

*Kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor

*Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak cilde elastikiyet kazandırıyor. Var olan kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiği de biliniyor.

*Tiroide iyi geldiği söyleniyor

*Tiroit ve haşimato rahatsızlığı olanların iyileşme sürecine destek oluyor.

*Böbrek sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor

*Böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşayanlara da yardımcı olduğu, taş ve kum dökme evrelerinde olanlara iyi geldiği de söyleniyor. Ancak bu etkisi oldukça ciddi olduğundan böyle bir sorun yaşayanların yoğurt otunu kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

*Ağız sağlığını koruyor

*Çayıyla gargara yapıldığında boğaz ve ağız yaralarına, ağız ve ses tellerinde oluşan ödeme iyi geliyor.

*Sıkça yaşanan cilt sorunlarına iyi geliyor

*Deri döküntülerinden sivilcelere kadar birçok cilt sorununun çözümünde destek oluyor.

*Ödem ve şişliklere iyi geliyor

*Çayı tüketildiğinde idrar söktürücü ve ödem attırıcı bir etki oluşturuyor.

Yoğurt otu nerede bulunur, nasıl kullanılır?

Yoğurt otu, aslında dünyanın birçok yerinde yetişebiliyor ama ana vatanının Avrupa ve Asya olduğu söyleniyor. Hal böyle olunca hem Avrupa hem de Asya kıtalarında topraklarımız bulunduğundan, ülkemizde de bolca yetiştirebiliyor. Özellikle Adana, Antalya, Bolu ve Çanakkale'de sıkça bulunan bu otun kurutulmuş haline aktarlardan kolayca ulaşmak mümkün oluyor.

Yoğurt otu nasıl kullanılır, onu da anlatmadan olmaz. Kurutulmuş olarak aktarlardan ya da doğal ürünler satan güvenilir online alışveriş sitelerinden elde ettiğiniz yoğurt otunun çayını hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı kaynar suyun içine 1 çay kaşığı yoğurt otu atın ve bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından çayınızı süzün, içindeki yoğurt otlarını ayrı bir yere çıkarın ve elde ettiğiniz çayı afiyetle için. Günde 2 bardağa kadar içebilirsiniz.

Eğer cilt sorunlarınız için yoğurt otundan faydalanmak istiyorsanız sadece içmekle yetinmeyip harici olarak da kullanabilirsiniz. Tarifi uygulayarak yoğurt otu çayınızı hazır edin. Ardından en az oda sıcaklığına gelecek kadar soğutun. Soğuyan bu çayı cildinizde uygulamak istediğiniz bölgelere bir pamuk yardımıyla uygulayın ve bu şekilde en az 30 dakika kadar bekletip durulayın. Eğer cildinize uyguladığınızda herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık oluyorsa ve bu hisleri ciddi boyutlarda hissediyorsanız cildinizi hemen temiz suyla güzelce durulayın ve doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Yoğurt otunun zararları nelerdir?

Öncelikle iyi haberi verelim: Yoğurt otunun bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor.

Ancak tabii ki her ürünü olduğu gibi onu da tüketirken aşırıya kaçmamak, ölçülü olmak büyük önem taşıyor. Aksi takdirde yukarıda okuduğunuz birçok faydası zarara dönüşebiliyor.

Bunun dışında alerjik bir bünyesi olanların, böbrekleri ya da karaciğeri başta olmak üzere çeşitli organlarıyla ilgili ciddi, kronik bir rahatsızlığı bulunanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Sözün kısası, siz siz olun, aklınızda en ufak bir şüphe bile varsa doktorunuza danışmadan, onun önerilerini almadan herhangi bir yiyeceği ya da içeceği düzenli olarak, fayda sağlamak için kullanmaya başlamayın.

İbrahim Saraçoğlu'ndan Yoğurt Otu Çayı Tarifi

Değerli uzmanlar arasında yer alan Saraçoğlu yoğurt otu faydalarından pek çok platformda bahsetmişti. Bununla birlikte bir de çay tarifi veren Saraçoğlu, kullanım önerilerinde de bulunmuştu.

Aynı zamanda krem şeklinde de hazırlanabilen bu bitki, dahili veya harici olarak kullanılmaktadır. Siz ister çayını demleyin ve için, isterseniz arta kalan çayı da uygulama yapacağını bölgelerine ise pansuman olarak uygulayın.

Yoğurt Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Yoğurt otu çayı Saraçoğlu'nun tarifine göre şu şekilde hazırlanmaktadır:

Öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya, 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın.

Ardından ılıyan suyu, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın.

Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise üç günde bire indirerek tekrar edin.

Hazırlayacağınız bu kür, Saraçoğlu'na göre eğer tiroit rahatsızlıkları için uygulanacak ise akşam kullanımlarında önce gargara, sonrasında ise kalan çayı içmek şeklinde olmalıdır.

Zararları ve Yan Etkileri Neler?

Elbette pek çok faydası bulunuyor fakat fazla tüketimi her zaman doğru bir kullanım şekli değildir. Söz konusu bitkimizin bilinen herhangi bir yan etkisi veya zararı bulunmuyor. Fakat her bünye veya her hastalık için kullanmak doğru değildir. Mutlaka kullanmadan önce her zaman doktora danışmakta yarar bulunmaktadır.

