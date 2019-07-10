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Kırışıklık ve sarkmalara çözüm: endopeel

Dr.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Kırışıklık ve sarkmalara çözüm: endopeel

Dr. Mesut Ayyıldız, endopeel yöntemi ile kırışıklık ve sarkmalardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dr. Mesut Ayyıldız, “Son yıllarda Avrupa ve Amerika’da kullanımı gittikçe artan yüz ve boyun bölgesi öncelikli olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde de uygulanan sarkmaları azaltıcı tıbbi bir lifting yönteminin adıdır. Bu tekniğin uygulamasında İsviçreli plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen DocTNB isimli ürün kullanılmaktadır. Yüz cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan Tenenbaum ’un geliştirdiği bu ürün endopeel tekniği ile aralarında İsviçre, İtalya, Fransa ve Meksika’nın bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ülkelerinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmaktadır” dedi.


Sağlık Bakanlığı onaylı ve CE belgeli olarak patentli bir ürün olan endopeelin kas tonusunun, geriminin artmasını sağlayarak ciltte oluşturduğu gerginlik sonucu sarkma ve kırışıklıkları azalttığını ifade eden Dr. Ayyıldız, “Ayrıca FDA onayı gerekli hazırlıklar ve girişimler yapılmış olup yakın zamanda da onayın alınması beklenmektedir. Hızlı yüz ve vücut liftingi amaçlı kullanılan medikal bir ürün olup yerçekimi etkisiyle güçsüz kalan ve sarkan kasları güçlendirmek amaçlı uygulanır. Endopeel; kas lifleri arasındaki boşluğu doldurur ve kasta oluşan boyut değişiklikleri ile cilt sıkılaşması sağlanır. Kasın kontraktil fonksiyonunda azalmayı, Kas tonusunun başlangıç düzeyindeki artışı ve hipotonik dokularda proteik koagulasyonu tetikler. Endopeel içine enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırır. Kasın gerginliğini arttırarak sarkmaları toparlamakta ve hemen üstündeki cildinde gerilmesini sağlayarak kırışıkların giderilmesine yol açmaktadır. Endopeel içeriği; Karbolik asit ( phenol den farklı yapıda ) Yerfıstığı yağı asidi, Menthol. Gerçekte karbolik asit zayıf bir asit olup fenol güçlü bir bazdır. Endopeel karbolik asidin pKa değeri 6.65 dir. Fenol nekroza sebep olabilirken endopeel karışımının içeriğindeki karbolik asit asla nekroza ve enfeksiyona sebep olmaz. (pKa çözelti içinde asit gücünün bir ölçüsü iken pH ise bir solüsyonun ne kadar asidik olduğunu gösterir. pKa değeri bir moleküldeki belirli H atomunun ne derecede asidik olduğunu tanımlar) Endopeel uygulaması sonucu etki 10-30 dakika gibi kısa sürede oluşmaya başlamaktadır. Uygulama sonrası 8-10 ay kadar sürmektedir. Bu süre sonunda tamamen geriye dönüş olduğu için yıllarca ardışık uygulamalar rahatlıkla yapılabilmektedir. Ardışık uygulamalar sonucu etki süresi de uzamaktadır. Diğer bir uygulama yaklaşımı da 2 ayda bir düşük doz Endopeel ile yapılacak idame tedavisidir. Böylece olumlu etkilerin sürekli olması sağlanmaktadır. Endopeel içindeki karbolik asit bağlantılı olarak hemen hiç Toksisite görülmez. Ancak bir hastada aynı anda maximum doz 1 kutu ( 5 ampul) yani 25 cc dir. Endopeel güvenli bir yöntemdir.(sağlık bakanlığı onaylı ve CE belgeli) Cerrahi uygulama olmaksızın sarkmalardan kurtarır ve kırışıkların görünümünü azaltır.Kasta yakıcı ve ağrı etkisi yoktur. Cerrahi prosedürlerde görülebilecek yara izi. nekroz ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmez.(fasial sinir paralizi riski yoktur.) Uygulama bölgesindeki kasların botoksdaki gibi hareketsiz hale gelmemesi ve mimiklerin asla kaybolmaması çok ayrıcalıklı bir avantajdır. Etkinin ilk 20 dakika gibi kısa sürede başlaması da önemli avantajlarındandır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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