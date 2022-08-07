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Ekonomi Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız
Ekonomi

Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 19:26:00 -
Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, “8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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