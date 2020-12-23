Kırımoğlu ve Çubarov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırımoğlu ve Çubarov, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Kırımoğlu, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı", yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafları için oy kullandı.

Çubarov da haber kategorisinde "Ermenistan'ın Gence saldırısı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğraflarını seçti.

Her gün haberlerde fotoğraflara baktığını ama kimin fotoğrafı olduğuna daha önceden dikkat etmediğini belirten Çubarov, "Ama bu oylamaya katılınca geçen haftalarda görüp beğendiğim iki fotoğrafın Anadolu Ajansının olduğunu öğrendim. Anadolu Ajansının fotoğrafları çok dinamik ve profesyonel, hayatın her sahnesi var." dedi.