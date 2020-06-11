Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan sert sözler! ‘Eğer saldırganlık ve nefret politikalarına son vermezlerse…’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamalarına tepki gösteren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya, Kırımlılara karşı saldırganlık ve nefret politikasına devam eden Kiev yönetiminin utanç duyması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrainskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte Kırım'ın yeniden Kiev'in kontrolüne gireceğini ve Rusya halkının birkaç yıl sonra utanç duyacağını öne sürdü.

Sputnik'e konuşan Poklonskaya, "Eğer saldırganlık ve nefret politikasına son verilmezse, herkes, özellikle de Kırımlıların temiz su ve içme suyu haklarını ellerinden alan Kiev yönetimi utanç duyacak" dedi.

'Rusya ve Ukrayna halkları saygı içinde yaşamalı'

Poklonskaya, Zelenskiy'in 'Kırım iade edilmediği sürece Rus ve Ukraynalı gelecek nesillerin açıkça, dostça konuşma imkanı olmayacağı' şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Kırımlı vekil şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Ukrayna'nın geleceği muhteşem olmalı ve ülkelerimizin halkları, saygı ve dostluk ilkelerine dayanan bir gelecekte yaşamalı."