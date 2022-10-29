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Gündem Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul’da gözaltına alındı
Gündem

Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul’da gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi esnasında çektiği videolarla çok konuşulan Kırımlı Gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 10:08:00 -
Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul’da gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi esnasında çektiği videolarla çok konuşulan Kırımlı Gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul'da gözaltına alındı.

Rusya – Ukrayna Savaşı’nda yaptığı yayınlar ve haberler ile tanınan Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarı gazeteci Gülsüm Halilova, İstanbul’da gözaltına alındı.

Rusya’nın Interpole yaptığı başvuru nedeniyle hakkında işlem yapılmak istenen Khalilova’nın Türkiye’ye girişine izin verildi.

Gözaltı ile ilgili detaylar basınla paylaşılmadı.

GÜLSÜM HALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

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