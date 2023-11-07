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Dünya Kırımlı doktor, ülkede her saat çalışıyor: Ukrayna ordusu için tek tek 'buggy' üretiyor: 10,12 litre yakıt harcıyor
Dünya

Kırımlı doktor, ülkede her saat çalışıyor: Ukrayna ordusu için tek tek 'buggy' üretiyor: 10,12 litre yakıt harcıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:37:00 - 2023-11-07 22:43:51
Kırımlı doktor, ülkede her saat çalışıyor: Ukrayna ordusu için tek tek 'buggy' üretiyor: 10,12 litre yakıt harcıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan çok önce Kiev'de doktor olarak görev yapan "Musa", Ukrayna ordusu için "buggy" tarzı araçları üretip çok önemli katkı sağlıyor! Kırımlı doktor, ordusu için araç üretiyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da özelikle cephe hattında veya ona yakın bölgelerde "buggy" tipi araçları sık sık görmek mümkün.

Ukrayna ordu mensupları, zorlu arazi şartlarının olduğu alanlarda buggy tarzı araçları gerek çatışmalarda gerek yaralı askerlerin tahliye operasyonlarını yönetmek için kullanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sürerken, orduya destek vermek isteyen Ukraynalılar da cephedeki askerlere çeşitli yardımlar göndermeye devam ediyor.

Bazı gönüllüler, buggy veya diğer tip araçları satın alarak orduya gönderirken, bazıları da kendi imkanlarına göre bu tür araçları üretiyor.
Bir yıldan fazladır ordu için buggy tarzı araçlar üretiyor

Kod adı olarak "Musa" ismini kullanan Kırımlı genç doktor, savaş başladıktan sonra Ukraynalı askerler için "buggy" tipi araçların imalatına başladı.
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Rusya'nın yasa dışı olarak Kırım'ı ilhak etmesinden sonra başkent Kiev'e taşınmak zorunda kalarak hayatını burada sürdüren Musa, ürettiği buggy araçları hakkında açıklamada bulundu.

Güvenlik nedeniyle konuşma sırasında maske kullanan Musa, aldığı eğitimin ardından bir süre Kiev'de doktor olarak çalıştığını söyledi.

Musa, "Savaş başlamadan önce Kiev'de bir klinik açmayı düşünüyordum ama artık ordu için 'buggy' tipi araçları üretiyorum." dedi.

Ürettiği arazi aracın isminin "Dracarys" olduğunu belirten Musa, doğduğu bölgeye geri dönmek istediğini ve bu yüzden orduya yardım ettiğini vurguladı.

Musa, "Her şeyden önce ben Kırım'a geri dönmek istiyorum. Bunun için de ordumuza yardım etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Savaşın başladıktan kısa süre sonra bu araçları üretmeye başladıklarını söyleyen Musa, şu ifadeleri kullandı:

"Ordunun 'buggy' tipi araçlara ihtiyacı vardı, bu yüzden de üretmeye başladık. Bu araçları, ordunun istihbarat birimleri ve yaralıların tahliyesi için üretiyoruz ama üzerinde silah montaj edilip ve cephede de atış için kullanılması mümkün. Bir buggy aracının üretilmesi yaklaşık bir ay sürüyor."

Musa, buggy tipi aracın, açık arazi ve çamurlu alanlarda çok rahat hareket ettiğini belirtti.

İmalat sırasında parçalanmış veya eski araçların motorları, vites kutusu gibi parçaları kullandıklarını anlatan Musa, "Ben bu işi organize ediyorum ve grubun başındayım. Mekanik, kaynak, şasi gibi işlerin ustaları var. Aracın tasarımını yapıyorum, arkadaşlar da imalat işleriyle meşguller." diye konuştu.

Bir aracın ağırlığının 650 ila 700 kilogram olduğunu belirten Musa, şunları kaydetti:

"Araç ne kadar yakıt tüketiyor bu konuda tam bilgiye sahip değilim çünkü biz genelde ortalama 100 kilometrede 10 ila 12 litre yakıt harcayan motor kullanıyoruz ama aracın lastikleri yüksek, arazideki şartlar daha farklı. Bu yüzden yakıt gideri daha fazla olabilir."

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Yorumlar

Orhan

Ukraynaya hic bir şekilde üzümeyin zelensky *tinin FILISTIN li kardeşlerimiz için söylediklerini unutmayın
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