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Dünya Kırım’da suç örgütü üyesi, Kültür Bakan Yardımcılığı görevine atandı
Dünya

Kırım’da suç örgütü üyesi, Kültür Bakan Yardımcılığı görevine atandı

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Kültür Bakan Yardımcısı görevine Andrey Rostenko atandı. Rostenko, Kırım’da faaliyet gösteren Greki (Yunanlar) ve Seylem isimli suç gruplarının üyesi olarak tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:22:00 -
Kırım’da suç örgütü üyesi, Kültür Bakan Yardımcılığı görevine atandı

İşgalciler tarafından suç örgütü üyesi Andrey Rostenko, 2 Ekim 2020 tarihinde Kültür Bakan yardımcılığına atandı.

Kırım’ı Yeniden Entegrasyonu Birliği sivil platformu tarafından hazırlanan habere göre, daha önce Yalta’nın sözde Belediye Başkanlığı ve sözde Kırım Başkanının Federal Hedef Programından Sorumlu Yardımcısı görevleri yapan Rostenko, sözde Kültür Bakanı Yardımcısı görevine sadece Rusya’nın düzmece arazi yasalarından ek gelir kazanmak amacıyla atandı.

Kırım’ın sözde Kültür Bakanlığı kültürel miras bölgeleri ve tarihi anıtları belirliyor. Belirli bir arazinin kültür miras bölgesi statüsünü iptal eden sözde Kırım yetkilileri, büyük paralar kazanıyor. Daha önce Rostenko, Kırım’daki pahalı araziler için kullanma izni vererek para kazandığı ve söz konusu geliri Aksyonov’dan sakladığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Rostenko, Sberbank CEO’su German Gref ile yaşadığı zıtlaşma sonucu tutuklanmıştı.

Bunun dışında Rostenko’nun hala Ukrayna hukuk alanında faaliyet gösteren bir dizi firmaya sahip olduğu biliniyor.

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