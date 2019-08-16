Kırım Kongo Uzmanı yanlış bilinenleri anlattı! "Kişi keneyi kendisi de çıkartabilir"

Taha Emre Özdemir Ankara

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gönüllü Araştırma Profesörü Zafer Karaer, uzmanlık alanı olan 'Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nı yeniakit.com.tr'ye anlattı. 'Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın ilk kez İbn-i Sina tarafından anlatıldığını vurgulayan Prof. Karaer, "Biz bu hastalığı 2002 yılında fark ettik" dedi.

'Türkiye'nin 81 ili de tehdit altında'

"Her ne kadar vatandaşlarımızın bilinçlendiği söylense de maalesef hala Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'ndan dolayı hayatını kaybedenler var" diyen Prof. Karaer, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada tespit edilmiş 9 yüze yakın kene türü var. Kırım Kongo Hastalığı bunlardan sadece 13 tanesinde mevcut. Genellikle; Yozgat, Tokat, Sivas tarafında rastlansa da Türkiye'nin 81 ili de tehdit altında."

'Kişi keneyi kendisi de çıkartabilir'

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Prof. Karaer, kene ısırması durumunda alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

"Bir defa insan vücudunu ısıran kene görüldüğü an da çıkartılmalı. Eğer yakınlarda bir hastane ya da sağlık kuruluşu yoksa kişi keneyi kendisi çıkartmalı. Çünkü kene ne kadar kan emerse hastalık etkeni o kadar artar. Bu konuda, 'keneye kendiniz müdahale etmemelisiniz.' söylemi yanlış. Kenenin çıkartıldığı bölge bol alkolle yıkanmalı ancak çıkartılma esnasında herhangi bir ilaç kullanılmamalı. Kene çıkartırken el de çıplak olmamalı. Kene çıkartıldıktan sonra mutlaka o kene ile birlikte sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."

'Erken teşhis çok önemli'

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nda erken teşhisin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Karaer, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalığın belirtisi 9 gün içinde kendisini gösterir. Hastanede kene ısırılan kişiden ilk olarak kan alınır. Kan değerlerine bakıldıktan sonra destek tedavisi uygulanır. Eğer virüs erken teşhis edilirse hastanın kurtulma şansı artar. Virüs taşıyan kene türleri Nisan aylarında ortaya çıkmaya başlayarak Ekim ayının sonuna kadar varlıklarına ve beraberinde de virüs tehditlerine devam eder. Keneler arada kalan kış aylarını uykuda geçirir."