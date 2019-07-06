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Kırılan tırnaklardan kurtulmanın en kolay yöntemini açıklıyoruz!

Kırılan, soyulan tırnaklar çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Manikürü ihmal etmeseniz bile bu sorun böyle devam ediyorsa; tırnaklarınızın farklı bir bakıma ihtiyacı var demektir. İşte, tırnak kırılmalarının önüne geçecek o formül…

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:43
Kırılan tırnaklardan kurtulmanın en kolay yöntemini açıklıyoruz!

Kadınların büyük bir bölümü tırnak kırılması sorunuyla karşı karşıya kalır. Sık sık tırnak kırılmasının iki sebebi vardır. Birincisi yanlış kullanım ikincisi ise vitamin eksikliği. Bu sorunlardan ilki olan yanlış kullanım hanımların gerçekten tırnakları için göz ardı ettikleri bir konu. Manikür ne kadar kıymetliyse tırnakların kimyasallardan uzak kalması da önemli. Bir paket açarken tırnaklar değil parmaklar kullanılmalı. Ayrıca temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılmalı. Tüm bunları harfiyen uyguluyor ve aynı sorunu yaşıyorsanız mutlaka tırnaklarınıza bakım yapmanız gerekiyor. İşte, tırnak bakım maskeleri!

1. Zeytinyağı-hindinsatn cevizi yağı maskesi

Tırnakları güçlendirmek ve kan dolaşımını hızlandırmak için ihtiyacınız olan yalnızca zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı… Bu iki malzemeyi bir kaseye boşaltın ve tırnak uçlarını bu karışıma daldırın. Tırnaklarınız yaklaşık 10 dakika bu sıvının içinde kaldıktan sonra ellerinizi narince yıkayın. İşte, bu kadar kolay. Bu işlemi haftada bir kez sürdürdüğünüzde tırnaklarınızın son derece güçleneceğini fark edeceksiniz.

2. Limon

Her gece yarım limonla tırnaklarınıza masaj yaparsanız, kırılma sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

3. Elma sirkesi-su

Bir kasenin içerisine ılık su, bir miktar elma sirkesi ile bir yemek kaşığı toz şeker ilave edip karıştırın. Hazırladığınız suyun içerisinde ellerinizi en az 10 dakika bekletin. İnanın bu yöntem en az zeytinyağı karışımı kadar etkili.

Aman dikkat!

Ne yaparsanız yapın, bir türlü tırnak kırılması sorunundan kurtulamıyorsanız; yapmanız gereken acilen hastaneye gitmek. Çünkü demir eksikliği sorunu tırnak kırılmalarına yol açabilen bir sağlık sorunudur.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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