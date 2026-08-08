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Yerel Kırıkkale'den yürekleri ferahlatan haber
Yerel

Kırıkkale'den yürekleri ferahlatan haber

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Kırıkkale'den yürekleri ferahlatan haber

Kırıkkale'de otluk alanda meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Yahşihan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.

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