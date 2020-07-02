Kırıkkale'deki kötü kokunun kaynağı dereye karışan petrol atığı çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir süre önce bazı mahallelerde hissedilen gaz kokusunun, dereye karışan petrol atığından kaynaklandığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Yenimahalle, Çalılıöz ve Yaylacık mahallelerinde yayılan kokuyla ilgili incelemelerin tamamlandığı belirtildi.

İl Müdürlüğünce Çoruhözü Deresi'nden alınan numunelerin analiz sonuçları, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerleri ile karşılaştırıldığında, yağ ve gres parametresinin yaklaşık 2 katı olduğunu anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hidrokarbonların da 21,2 miligram/litrelik değer ile sınır değerinin çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Değerlerin bu kadar yüksek çıkmasından Çoruhözü Deresi'ne petrol türevi bir atığın karıştığı anlaşılmaktadır. Ancak atığın kim tarafından boşaltıldığı tespit edilememiştir. Numunenin alındığı noktada faaliyet gösteren tesislerle ilgili olarak çalışma ruhsatları ve atık su bağlantı noktalarının tespitine yönelik Kırıkkale Belediyesi ile koordineli çalışma yürütülmektedir."