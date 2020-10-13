  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor
Aktüel

Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:32:12 -
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dersanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar S.Ö, A.Y, O.A, İ.K, T.Ç, M.A, H.L, R.K, Ş.Ö. ve H.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan M.S.D, E.T, A.Ş, E.Ö, A.P. ve A.B, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen tanık R.A, esnaf olduğunu ve sanıklardan A.B'yi esnaf olduğu için tanıdığını belirtti.

R.A, 2012-2013 yıllarında arsa aldığını ancak kar getirmediği için geri sattığını, arsayı kimden aldığını hatırlamadığını savundu.

Duruşmaya katılan sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart 2021'e erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay