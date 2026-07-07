Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 41 yaralı, Vali'den kemer uyarısı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

Otobüste 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyordu. Yaralıların tamamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüs sabahın köründe yoldan çıktı

Kaza saat 05.00 sularında Karakeçili Devlet Hastanesi mevkiinde oldu. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden 38 ADF 410 plakalı otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Otobüs özel bir firmaya ait. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, devrilmenin nedenini yolun kayganlığı ve şoförün etkisi olarak açıkladı.

Olay yerine beş ayrı ekip koştu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen otobüsün içinden yaralıları tek tek çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Vali Sarıibrahim: Tüm yaralılar sevk edildi

Olay yerinde inceleme yapan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kaza tablosunu paylaştı. 3 ağır yaralı ve 38 yaralının sevkini tamamladıklarını duyurdu.

Yaralılar hem İhtisas Hastanesi'ne hem de Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Vali, "Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı" dedi.

Sarıibrahim, "AFAD ekiplerimize, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah, kazadan, beladan bizleri korusun demek istiyorum" diye konuştu.

Vali'den kemer uyarısı: Hepsinde aynı travma var

Vali, yaralılara bakarken fark ettiği bir ayrıntıyı paylaştı ve otobüsle yolculuk eden herkese seslendi. Emniyet kemerinin kaza anındaki önemine değindi.

Sarıibrahim, "Otobüslerde yolcu eden vatandaşlarımızın kemerlerini takmalarının kaza anı açısından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Vali, uyarısının nedenini şöyle açıkladı: "Kaza anında çok önemli olduğuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bütün yaralılarımızda bu travmaları görmekteyiz."

"Ailelerle yakından ilgileneceğiz"

Vali Sarıibrahim, açıklamasını geçmiş olsun dilekleriyle tamamladı. "Aileler, yakınlar, herkesle elimizden geldiğince yakından ilgileneceğiz" dedi.