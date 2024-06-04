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Yerel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı
Yerel

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 10:36:00 - 2024-06-04 10:49:25
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 31,95 gram metamfetamin, 12 adet ecstasy, 167 adet sentetik ecza, 15,92 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuya geçit yok!
Uyuşturucuya geçit yok!

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