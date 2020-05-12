  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:29 -
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara’dan Çorum’a özel bir araç ile uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu araç ve şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. D-200 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda 5 adet tek içimlik fişek halinde 15 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap, 50 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen muhtelif hap, 2 adet şırınga ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 m uzunluğunda jelatin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı