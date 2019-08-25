Kırıkkale’de trafik kazası: 8 yaralı Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Kırıkkale karayolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ciğerci idaresindeki 45 RY 822 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Murat Yetik’in kullandığı 38 RC 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle Yetik’in kullandığı otomobil savrularak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte yolculardan F.G.C., S.C., E.Y., F.K., K.Y. ve F.Y. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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