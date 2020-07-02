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Kırıkkale'de suç örgütü operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:21:10 -
Kırıkkale'de suç örgütü operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "organize suç örgütü kurmak ve üye olmak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ü.Y.K, Y.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, kurusıkı tabanca ve buna ait 9 mermi, 2 av tüfeği kartuşu ile 9 milimetre dolu mermi ele geçilirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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