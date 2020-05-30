  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale’de şiddetli yağış etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:55:22 -
Kırıkkale’de şiddetli yağış etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bugün öğle saatlerinde yurdun birçok kesiminde yağmurun etkili olacağı belirtildi. Kırıkkale’de öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yer yer sağanağa dönüşen yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürdü. Kısa süreli şiddetli yağmur, kenti adeta esir aldı.


Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi açık iş yerlerinin yanı sıra telefon kulübesi ve tentelerin altında saklanmakta buldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan yağmur sonrasında sürücülerin de zorluk yaşadığı görüldü.


Kent merkezinde yağmur, zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı