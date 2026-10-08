Kırıkkale'de rüşvet soruşturmasında başkan yardımcısı, polis ve bekçi dahil 10 gözaltı

Kırıkkale'de pavyon işleten babası hakkında oğlunun yaptığı ihbarla başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkan yardımcısı, polis memuru, çarşı ve mahalle bekçisi ile adliye personelinin bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ekim saat 06.45'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin emniyete başvurmasıyla başladı. Y.S., pavyon işleten babası E.S. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını, iş yerinde çalışan konsomatrisle evlenmek istemesine babasının karşı çıktığını belirtti. Babasının ve çevresindeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını, kamu görevlilerine menfaat sağladığını ileri süren Y.S., çeşitli usulsüzlükler hakkında ihbarda bulundu.

Kapanış saati için 100 bin lira verildiği iddia edildi

İhbarda, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e uzatılması amacıyla Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ile görüşüldüğü öne sürüldü. Belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira verildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 5 Ekim'de pavyon sahibi E.S., ihbarı yapan oğlu Y.S., C.T., T.E. ve işletme müdürü E.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı; WhatsApp yazışmaları ve banka hareketlerinin incelenmesiyle soruşturma kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

İncelemelerde Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Aydın ile belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüpheliler arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildi. Söz konusu mali hareketler, 100 bin liralık rüşvet iddiasıyla birlikte incelemeye alındı.

"Polis Muhammet 10 bin istiyor" yazışması

Dijital materyallerde, şüphelilerin kullandığı "Patronlar" isimli WhatsApp grubunda "Polis Muhammet 10 bin istiyor, bir ay olmadı 15 bin verdik, işimize yarıyor, dükkana geliyorlar, 3-5 kişinin GBT'sini yapıp tutanağı asıp gidiyorlar" şeklinde yazışmalar bulundu.

Yahşihan Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru M.K. ile pavyon sahibi E.S. arasında para transferleri tespit edildi; iş yerine yapılacak polis denetimlerinin önceden haber verildiğine ilişkin yazışmalara ulaşıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y.'nin de denetim bilgilerini önceden iletmesi karşılığında para aldığı şüphesiyle mali hareketleri incelemeye alındı.

Mübaşirin hesabına 1 Mayıs-19 Eylül 2026'da 1 milyon 80 bin lira aktarıldı

Kırıkkale İdare Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan H.C. hakkındaki incelemede, T.E. ile oğlu İ.C. arasındaki WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı. T.E.'nin "1.000.000,00 TL para vereceğiz aracıya" mesajına İ.C.'nin "Mahkemeye mi olumlu olsun diye?" sorusunu yönelttiği, T.E.'nin ise "Evet" cevabını verdiği belirlendi.

Mübaşir H.C.'nin, pavyonun kapanış saatine ilişkin davada verilecek karar hakkında bilgi paylaştığı ve mahkeme kararını şüpheli T.E.'ye gönderdiği tespit edildi. Mali incelemelerde, 1 Mayıs-19 Eylül 2026 tarihleri arasında işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından H.C.'nin hesabına toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Zabıt katibinden "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum" mesajı

Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosunda zabıt katibi olarak çalışan S.Y.'nin, pavyon sahibi E.S. ile yazışmaları da incelemeye alındı. S.Y.'nin "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme" mesajına E.S.'nin "Savcıyı öğren kardeşim" karşılığını verdiği görüldü. Yazışmalarda, adliyedeki bir evrakın kayıt işlemlerinin geciktirilmesi için girişimde bulunulduğuna ilişkin ifadeler de tespit edildi; iki şüpheli arasında para transferleri bulunduğu belirlendi.

Dijital deliller, iletişim kayıtları ve mali hareketler doğrultusunda genişletilen soruşturmada KOM ekipleri, 8 Ekim sabahı şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.