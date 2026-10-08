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Eğitim
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MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

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MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ruhsatında belirtilen kurum türü ve faaliyet alanına aykırı program uygulayan özel öğretim kurumları için yeni uygulamayı illere bildirdi. “Kurum türüne uygun olmayan program uygulama” tespit edilen kurumların, herhangi bir uyarı veya kademeli ceza uygulanmadan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

#1
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının, herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

#2
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda kurum açma izninin iptali konusunda yapılan değişikliklerin uygulamasıyla ilgili olarak illere yazı gönderdi. 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin bir kurumun kendi türü ve faaliyet alanı içinde izinsiz program eklemesi/değiştirmesi ile doğrudan başka bir kurum türünün görev alanına giren bir programı fiilen uygulaması fiillerini birbirinden kesin olarak ayırdığı vurgulanan yazıda, her özel öğretim kurumunun yalnızca Bakanlıkça ya da valilikçe düzenlenen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen kendi kurum türüne ve faaliyet alanına uygun öğretim programlarını uygulamakla yükümlü olduğuna işaret edildi.

#3
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

'PROGRAM İLAVESİ' İLE 'KURUM TÜRÜNE UYGUN OLMAYAN PROGRAM' AYRIMI: Kanunda yapılan değişiklik kapsamında kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği kurum türünün haricinde bir programın uygulanmasının açıkça yasaklandığı belirtilen yazıda, sahada sıklıkla karıştırılan 'izinsiz program ilavesi veya değişikliği' ile doğrudan ruhsat iptalini gerektiren 'kurum türüne uygun olmayan program uygulama' fiilleri arasındaki ayrımın net olarak yapılması gerektiği vurgulandı. Yazıda, iki ihlal türü arasındaki farkın ayırt edilebilmesi için örneklere de yer verildi.

#4
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Örneğin bir özel eğitim kursunun Bakanlıktan izin aldığı mevcut bilim grubuna, onay almaksızın farklı bir bilim grubundan ders eklemesinin kurum türü içinde kalan bir program ilavesi usulsüzlüğü olduğu kaydedilen yazıda, söz konusu özel öğretim kursunda bu kurs türünün mevzuatına ve programına tamamen aykırı olacak şekilde, 'özel çeşitli kurslar' kurum türünün iştigal alanında yer alan 'müzik kursu programı', 'yabancı dil programı' veya 'güzellik uzmanlığı programı' gibi kendi kurum türüyle hiçbir bağı olmayan ve başka bir kurum türünün yetki alanındaki bir programın fiilen uygulanmasının ise 'kurum türüne uygun olmayan program uygulama' ihlalini oluşturduğu bildirildi. Yazıda, sahadaki uygulamalarda birliğin sağlanması ve herhangi bir tereddüde mahal verilmemesi adına yapılacak denetimlerde, denetim yetkisi bulunanlar tarafından kurumun ruhsatında yazılı olan kurum türü ile fiilen uygulanan öğretim programın titizlikle karşılaştırılması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda kurumların ders programları, kursiyer veya öğrenci kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilan ile fiilen işlenen derslerin içeriklerinin dikkate alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

#5
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

KADEMELİ CEZA UYGULANMAKSIZIN İZNİ İPTAL EDİLECEK: Yapılan kanuni düzenleme ile kurum türüne uygun olmayan program uygulama fiilinin kademeli bir idari para cezasına ya da geçici kapatma müeyyidesine tabi tutulmadığına; doğrudan kurum açma izni ile iş yeri açma çalışma ruhsatının iptali sonucuna bağlandığına dikkat çekilen yazıda, inceleme ve soruşturmalarda bu ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen özel öğretim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın doğrudan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edileceği kaydedildi.

#6
Foto - MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Yazıda, illerde faaliyette bulunan tüm özel öğretim kurumlarının kendilerine verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen yasal sınırlar ile kurum türleri için onaylanmış programlar dahilinde faaliyet göstermeleri konusunda bilgilendirilmesi, yürütülecek izleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle yapılması ve mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen kurumlar hakkında gecikmeksizin idari işlemlerin başlatılması istendi.

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