MEB’den özel okullara kritik uyarı: Mevzuata uymayan ruhsatı iptal edilecek

Örneğin bir özel eğitim kursunun Bakanlıktan izin aldığı mevcut bilim grubuna, onay almaksızın farklı bir bilim grubundan ders eklemesinin kurum türü içinde kalan bir program ilavesi usulsüzlüğü olduğu kaydedilen yazıda, söz konusu özel öğretim kursunda bu kurs türünün mevzuatına ve programına tamamen aykırı olacak şekilde, 'özel çeşitli kurslar' kurum türünün iştigal alanında yer alan 'müzik kursu programı', 'yabancı dil programı' veya 'güzellik uzmanlığı programı' gibi kendi kurum türüyle hiçbir bağı olmayan ve başka bir kurum türünün yetki alanındaki bir programın fiilen uygulanmasının ise 'kurum türüne uygun olmayan program uygulama' ihlalini oluşturduğu bildirildi. Yazıda, sahadaki uygulamalarda birliğin sağlanması ve herhangi bir tereddüde mahal verilmemesi adına yapılacak denetimlerde, denetim yetkisi bulunanlar tarafından kurumun ruhsatında yazılı olan kurum türü ile fiilen uygulanan öğretim programın titizlikle karşılaştırılması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda kurumların ders programları, kursiyer veya öğrenci kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilan ile fiilen işlenen derslerin içeriklerinin dikkate alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.