THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kırıkkale'de römork faciası! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:51
Kırıkkale'de römork faciası! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 plakalı traktörün arkasındaki römork, Bahşili ilçesine bağlı Sarıkayalar köyü Kurtyayla mevkisinde devrildi.

Kazada, römorkta bulunanlardan 15'i kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2'si helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Kazada yarananların, bayram dolayısıyla pikniğe gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:51
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. römork devrildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM uyardı! Esed kimyasal saldırı yapacak
    1. BM uyardı! Esed kimyasal saldırı yapacak
    2. Şanlıurfa tarihi rekorunu kırdı! Bir..
    3. Fenerbahçe'den açıklama! O isim..
    4. Mike Pompeo Katarlı mevkidaşıyla görüştü
    5. Alman bakandan kritik Türkiye açıklaması
    6. Örnek vali Tuncay Sonel, Tunceli'deki..
    7. "Erdoğan'ın çıkışından cesaret aldılar"
    8. Kırıkkale'de römork faciası! Çok..
    9. Beşiktaş'a mı gidiyor? Trabzonspor'dan..
    10. Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar..
    11. Bursa'da kardeş dehşeti! İş yerini..
    12. İran açıkça tehdit etti: ABD ve..
    13. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    14. Gomis'in transferi için İstanbul'a..
    15. Diyanet İşleri'nden kurban rekoru!
    16. Otomobille pikap çarpıştı: 5 kişi..
    17. Adalet Bakanı'ndan Yunanistan'a sert..
    18. Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli..
    20. Hakan Çavuşoğlu: Hedefteki ülke Türkiye
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”