Kırıkkale'de römork faciası! Çok sayıda yaralı var
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:51
Kırıkkale'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 plakalı traktörün arkasındaki römork, Bahşili ilçesine bağlı Sarıkayalar köyü Kurtyayla mevkisinde devrildi.
Kazada, römorkta bulunanlardan 15'i kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2'si helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Kazada yarananların, bayram dolayısıyla pikniğe gittiği öğrenildi.
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