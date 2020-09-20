Kırıkkale'de rögara düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de rögara düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağımahmutlar Mahallesi'nde Ali Ertan'a ait büyükbaş hayvan, arazide otladığı sırada kapağı olmayan rögara düştü.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan Ertan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, rögara inerek iş makinesi yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Genel durumu iyi olduğu görülen hayvan, sahibine teslim edildi.