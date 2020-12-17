  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı
Aktüel

Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:09:20 -
Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan 06 DK 6638 plakalı otomobili Yuva Mahallesi'nde fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına uymayan ve kaçan sürücü, Çullu Caddesi 2416. Sokak'ta aracıyla önce telefon direğine ardından da bir eve çarptı.

Kazanın ardından olay yerine takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü E.Y. ile araçtaki H.A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı
Gündem

Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da ..
Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hey..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay