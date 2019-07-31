Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
Murat Y. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yoluBalışeyh ilçesi Lavanta Vadisi karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Bulut'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza haberini duyarak olay yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.
Bulut'un cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
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