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Kırıkkale'de otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:58:28 -
Kırıkkale'de otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin odun yüklü traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BON 890 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Güngör Işıker'in kullandığı 71 AL 586 plakalı odun yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Bülent Doğan ve Metin Keser yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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