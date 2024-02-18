  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’den itiraf: Netanyahu bizi uçurumun kenarına getirdi

Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı

Müslümanların sabrı taştı! 2. Mavi Marmara seferi başlıyor

Otelcilik devi markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor: yetkililer arama trafiğini sürdürüyor!

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Türkiye kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

Almanya istediği dünya düzenini açıkladı

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek
Yerel Kırıkkale'de müstakil evin çatısı alevlere teslim oldu
Yerel

Kırıkkale'de müstakil evin çatısı alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-18 07:20:00 -

Kırıkkale'de tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Arslan'a ait evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!
Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!

Aktüel

Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!

Bahçelievler Durağı'nda panik: Metrobüste yangın çıktı
Bahçelievler Durağı'nda panik: Metrobüste yangın çıktı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçelievler Durağı'nda panik: Metrobüste yangın çıktı

Balıkesir'de yangın faciası: 11 bin civciv telef oldu!
Balıkesir'de yangın faciası: 11 bin civciv telef oldu!

Yerel

Balıkesir'de yangın faciası: 11 bin civciv telef oldu!

Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı
Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı

Yerel

Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23