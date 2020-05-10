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Aktüel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 168 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:37:26 -
Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 168 kişiye para cezası verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 168 kişiye para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerin artarak devam ettiği belirtildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü 12, 20 yaş altı 41, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 16 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 55 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen tali yol uygulamaları ve mesire alanlarının kontrolü sonucu ise 20 yaş altı 5, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 18 ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapan 21 kişiye para cezası verildi. Ceza ve idari yaptırım hiçbirimizin istemediği bir yöntem. Bütün hemşehrilerimizin uyarılara dikkat ederek virüs bulaşısına karşı hem kendisini hem de çevresini riske etmemelerini istirham ediyoruz."

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