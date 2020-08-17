  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaf taltif ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-17 20:52:28 -
Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaf taltif ediliyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine uyan 3 esnafa, "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır" yazılı levha asıldı.

İl Salgın Denetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş ve merkeze bağlı ekipler, Yenidoğan Mahallesi 604 Sokak'taki, erkek kuaförleri Murat Çetin, Murat Durak ve Seyfi Duman'ı ziyaret etti.

Daha önce yapılan denetimler sonucunda salgın kurallarına uydukları için "en yüksek" puanı alan 3 esnafa, "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır'' yazılı levha asıldı.

Vali Yardımcısı Aslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Bilim Kurulu ile hazırladığı rehberlerdeki şartları yerine getiren işletmeleri "güvenli alan" olarak tescil etmek olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde ilk olarak, berber ve kuaförlerin kapandığını anımsatan Aslantaş, şöyle konuştu:

"Biz de bu sebeple levhayı vermeye ilk önce kuaför ve berberlerimizden başladık. Uzman denetim ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde Kırıkkale merkezde bulunan berber ve kuaför esnafından 15 esnafımızı bu belgeyi almaya layık gördü. Bunlardan 3 esnafımızı bugün itibariyle Kovid-19 salgını tedbirlerine uyma konusunda en çok dikkat ettiği için ve yapılan puanlamada en yüksek puanı aldıkları için bu belgeleri kendilerine takdim etmek istedik.''

Tedbirlere uyan esnaf, levhaları dükkanlarının camına astı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göste..
'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı
Gündem

Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da resmi temaslarda bulunmak Trablus'a geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı