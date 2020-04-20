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Aktüel

Kırıkkale'de koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

2020-04-20 16:38:46 -
Kırıkkale'de koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 32 yaşındaki hemşire, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli Saliha Yurtseven, 7 Nisan'da yapılan test sonucunun pozitif çıkması sonucu çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 11 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu edilen Yurtseven, 14 gün evde karantinada kalacak.

Saliha Yurtseven, yaptığı açıklamada, "Size güzel haberlerim var. Bugün tedavi gördüğüm hastaneden artık koronavirüsü yenmiş olarak taburcu oluyorum. Tabii ki yalnız değilim. Sevgili doktorlarım ve meslektaşlarım sayesinde artık çok daha güçlüyüm. Bizler sizin için buradayız. Durmak yok, yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye." ifadelerini kullandı.


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