Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgehan Okyay yönetimindeki 06 Z 8750 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Okyay ile yolcu H.O. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Okyay tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederken, H.O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.