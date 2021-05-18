Kırıkkale'de korku dolu anlar! Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen 'toz fırtınası' ev ve iş yerlerinin çatısını uçurup, ağaçları kökünden söktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Kırıkkale'de, akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 50-70 kilometre olan rüzgar, bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Kuvvetli fırtına ve rüzgar, kent merkezindeki inşaat halindeki apartmanın çatısını yan binanın bahçesine uçurdu. Sokaktaki bazı ev ve araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı.

Ağaç kökünden söküldü

Bahşılı ilçesindeki bir at çiftliğinin bahçesinde yer alan ağaç ise kökünden söküldü. Bahçede bulunan masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Millet Bulvarı'nda bulunan 70 metrekare büyüklüğünde bir reklam tabelası da şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü. Menderes Caddesi üzerindeki kırılan bir ağaç dalı ise manavın tezgahına düştü.

"Çok şükür vatandaşa zarar gelmedi"

İş yeri sahibi Doğan Ocak, "Aniden bir rüzgar oluştu. Allah'tan herhangi bir vatandaşa zarar gelmedi. Maddi zararlarla atlattık. Çok şükür herhangi bir vatandaşa zarar gelmedi. Ağaç daha önce kuvvetliydi. Çok rüzgarlar oldu devrilmiyordu. Budandığı için gücünü kaybetti. Ufak rüzgarlarda devriliyor. Devrileceği de belli. Bunun çaresi kesmeleri lazım biraz yukarılardan. Yoksa bir ay önceye kadar budanmamış halinde çok rüzgarlar atlattı. Ağaç kuvvetliydi" dedi.