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Aktüel

Kırıkkale'de kayıp kişinin bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:52:40 -
Kırıkkale'de kayıp kişinin bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu M.Ö'nün (53) cesedi, Kırıkkale Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki arazide bulundu.

Cesetteki bıçak izlerinden yola çıkarak cinayet şüphesiyle çalışma başlatan polis, zanlılar Y.Y. (40) ve M.Y'yi (64) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında M.Ö'yü bıçakla öldürdüklerini itiraf ettiklerini söyledikleri belirtildi.

M.Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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