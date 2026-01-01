Kırıkkale'de kanlı kavga!
Osmangazi Mahallesi’nde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancasını ateşleyen A.İ., kazara hem kendini hem de yeğenini vurdu.
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada, bir kişi tabancayla kazayla kendini ve yeğenini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) arasında Osmangazi Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.İ. tabancayla kazara önce yeğeni Y.İ'yi, ardından kendini yaraladı.
K.D. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.