  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kırıkkale'de kanlı kavga!
Yerel

Kırıkkale'de kanlı kavga!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kırıkkale'de kanlı kavga!

Osmangazi Mahallesi’nde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancasını ateşleyen A.İ., kazara hem kendini hem de yeğenini vurdu.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada, bir kişi tabancayla kazayla kendini ve yeğenini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) arasında Osmangazi Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.İ. tabancayla kazara önce yeğeni Y.İ'yi, ardından kendini yaraladı.

K.D. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!
İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Yaşam

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Koşun kavga var! Cumhuriyet yazarı hem gazetesine hem de CHP’ye posta koydu
Koşun kavga var! Cumhuriyet yazarı hem gazetesine hem de CHP’ye posta koydu

Gündem

Koşun kavga var! Cumhuriyet yazarı hem gazetesine hem de CHP’ye posta koydu

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü
Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

Gündem

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?
CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Gündem

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23