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Aktüel

Kırıkkale’de kaçak keklik avı

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde kafes ile keklik avı yapan şahsa idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:34:15 -
Kırıkkale’de kaçak keklik avı

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde kafes ile keklik avı yapan şahsa idari para cezası uygulandı.


Kırıkkale Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Çelebi ilçesine bağlı Hacı Yusuflu köyü kırsalında kafes ile keklik avı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen bölgeye giden Av Koruma ve Kontrol ekibi, arazi arama ve tarama sonucunda 1 şahsı yakaladı. Ekipler kafes ve kekliğe de el koydu. Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım kararı uygulanmak üzere av kabahat tutanağı düzenlendi.


Ekipler, koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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