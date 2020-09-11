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Aktüel Kırıkkale'de ırmak kenarında Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kırıkkale'de ırmak kenarında Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:16:30 -
Kırıkkale'de ırmak kenarında Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılırmak kenarında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdikleri ihbarı üzerine A.B. ile M.O'yu teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, Hint kenevirlerini hasat etmek için bölgeye gelen 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, 125 kök kenevir bitkisi, kurumaya bırakılmış 340 gram esrar ile bitkileri sulamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ile M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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