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Aktüel

Kırıkkale'de imalathaneye dönüştürülen evde yaklaşık 3 ton bandrolsüz şarap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 03:17:36 -
Kırıkkale'de imalathaneye dönüştürülen evde yaklaşık 3 ton bandrolsüz şarap ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen evde yaklaşık 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Etiler Mahallesi'nde E.Ç'ye (34) ait 2 katlı müstakil evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu E.Ç'nin imalathaneye çevirdiği evinde sahte şarap ürettiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda E.Ç, gözaltına alındı.

Aramalarda su tanklarının içerisinde yaklaşık 3 ton el yapımı şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tanklardaki şarap, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince su pompası ile dışarıdaki boş su tanklarına boşaltıldı.

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