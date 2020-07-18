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Aktüel

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:51:45 -
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fatma Yılmaz idaresindeki 06 BNT 060 plakalı otomobil ile Mustafa Tanyeli'nin (30) kullandığı 66 SA 088 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Tanyeli ile araçlarda bulunan Hakan Erkol (34) ve Gülşen Yılmaz (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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