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Yerel Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü
Yerel

Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de kullanılmayan iki katlı binanın büyük bir bölümünde çöküş meydana geldi. Enkaz yığınına dönüşen binada ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 04:13:00 -
Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ölmez’e ait iki katlı metruk binanın büyük bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Binanın bulunduğu alan güvenlik amacıyla şeritlerle kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekiplerince de enkaza dönüşen binada inceleme başlatıldı. Çevredeki binaların tahliyesi ise yapılan incelemenin ardından netleşecek.

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