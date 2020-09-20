Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, proje kapsamında 9. sınıf öğrencisi Afra Yağmur Yamanel ile 6. sınıf öğrencisi Eren Can Tokul'u evinde ziyaret ederek tablet ve yardımcı kitap hediye etti.

Sezer, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde bazı sınıflarda yüz yüze, bazı sınıflarda da uzaktan eğitim yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakat yeni bir süreç olduğu için eğitimle ilgili olarak herhangi bir aksaklık olmasın, çocuklarımız bu sürece kolay adapte olsunlar diye Kırıkkale Valiliği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde kaymakamlıklarımızla beraber uzaktan da olsa 'Eğitime Engel Yok' diye proje başlattık. Buradaki muradımız, hangi öğrencimiz olursa olsun herhangi bir sıkıntısında bizim koordinasyon merkezine ulaşmalarını, karşılaşmış oldukları sıkıntıları hemen bildirmelerini istiyoruz."

Sezer, proje kapsamında salgınla ilgili kurallara uyularak öğrencilerin evlerinin ziyaret edileceğini ve yaşadıkları sorunları birebir görme imkanı bulacaklarını söyledi.

Süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Sezer, "Bu dönemde en kaliteli eğitimi vermeye çalışacağız. Koordinasyon merkezinde öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz hepsi el ele olacaklar. Gönüller bir olsun. Devletimiz büyüktür. İnşallah yaşadığımız bütün sıkıntıları hep birlikte geride bırakacağız." dedi.