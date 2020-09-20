  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor
Aktüel

Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:31:42 -
Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, proje kapsamında 9. sınıf öğrencisi Afra Yağmur Yamanel ile 6. sınıf öğrencisi Eren Can Tokul'u evinde ziyaret ederek tablet ve yardımcı kitap hediye etti.

Sezer, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde bazı sınıflarda yüz yüze, bazı sınıflarda da uzaktan eğitim yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakat yeni bir süreç olduğu için eğitimle ilgili olarak herhangi bir aksaklık olmasın, çocuklarımız bu sürece kolay adapte olsunlar diye Kırıkkale Valiliği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde kaymakamlıklarımızla beraber uzaktan da olsa 'Eğitime Engel Yok' diye proje başlattık. Buradaki muradımız, hangi öğrencimiz olursa olsun herhangi bir sıkıntısında bizim koordinasyon merkezine ulaşmalarını, karşılaşmış oldukları sıkıntıları hemen bildirmelerini istiyoruz."

Sezer, proje kapsamında salgınla ilgili kurallara uyularak öğrencilerin evlerinin ziyaret edileceğini ve yaşadıkları sorunları birebir görme imkanı bulacaklarını söyledi.

Süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Sezer, "Bu dönemde en kaliteli eğitimi vermeye çalışacağız. Koordinasyon merkezinde öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz hepsi el ele olacaklar. Gönüller bir olsun. Devletimiz büyüktür. İnşallah yaşadığımız bütün sıkıntıları hep birlikte geride bırakacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular
Gündem

Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır, Türkiye ile işbirliği şartını açıkladı. Kahire yönetimi, Ankara ile kurulacak ilişkinin Arap Dörtlüsü olar..
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı
Gündem

Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu söyledi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı