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Yerel Kırıkkale’de halde yangın: Alevler bina ve araçlara ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Kırıkkale’de halde yangın: Alevler bina ve araçlara ulaşmadan söndürüldü

Yeniakit Publisher
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Kırıkkale’de halde yangın: Alevler bina ve araçlara ulaşmadan söndürüldü

Kırıkkale’de sebze ve meyve halindeki plastik kasaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Yeni Mahalle’de bulunan sebze ve meyve halinde saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan plastik kasalar için bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, su ve köpük kullanarak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangın, haldeki bina ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına su ve köpükle müdahale etti. Alevler, haldeki binaya ve araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye çavuşu Aktan Yaşar, "Geldiğimizde kasaların tutuşması sonucu yangın devam ediyordu. Su ve köpükle müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdük. Binaya sirayet etmesini engelledik. Şu anda binada herhangi bir sıkıntımız yok. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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