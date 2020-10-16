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Aktüel Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 07:56:57 -
Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan H. (52) idaresindeki 24 AAN 625 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyünde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile İsmail S. (33) ve Abdulkadir Sayım (60) araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Sayım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü ile İsmail S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


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