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Aktüel

Kırıkkale'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 19:21:23 -
Kırıkkale'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Müslüm Yayabaşı idaresindeki 06 CEG 98 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Elmas ve Gamze Yayabaşı ile 7 aylık bebek Altemur Yayabaşı yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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