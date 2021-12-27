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Yerel Kırıkkale'de feci kaza
Yerel

Kırıkkale'de feci kaza

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 04:59:00 -
Kırıkkale'de feci kaza

Kaza, saat 23.00 sıralarında Millet Bulvarında meydana geldi. Yasin Tolun (29) idaresindeki 71 AAE 122 plakalı otomobil, yolun karşı şeridinden gelen Mehmet Aslan(46) yönetimindeki 06 BIT 187 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Ali Tolun(38), Elif Hatıper (21), Hatice Aslan (41), Efe Yılmaz(13) ve Cemile Yılmaz (39) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten akan Millet Bulvarı, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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