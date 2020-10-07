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Aktüel Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:42:14 -
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de evlerden para, altın ve çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlıkların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, Selim Özer Mahallesi'ndeki bir evden televizyon, battaniye, elektronik eşya, temizlik ve gıda malzemesi çalınmasıyla ilgili A.K, M.B, P.M. ve O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.B. tutuklandı, P.M. ve O.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, Kaletepe Mahallesi'nde ikametten çeyrek altın ve bir miktar para çaldıkları belirlenen Ç.G, S.G. ve B.G'yi de yakaladı.

Şüphelilerden Ç.G. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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