Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Ahılı köyündeki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. silahla açılan ateşle yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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