Kırıkkale'de çeltik verimi üreticilerin yüzünü güldürüyor

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale'de, çeltik tarlalarındaki verim çiftçiyi sevindiriyor.

Sulakyurt ilçesinde bu yıl yaklaşık 5 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. İlçeye bağlı Hamzalı köyünde çeltik eken çiftçiler, bu yıl dekar başına 900-1000 kilograma yakın ürün alıyor.

Verim dolayısıyla yüzleri gülen çiftçiler, ürünleri tüccarın eline düşmeden tarım kredi kooperatiflerine de satıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, çeltiğin izne tabi üretimi yapılan tarla ürünlerinden olduğunu ve İlçe Çeltik Komisyonları marifetiyle üretim izni verildiğini söyledi.

Çeltiğin dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan ürün olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İlimizde de ciddi manada ekimi yapılan bir ürünümüz. Sulakyurt ilçemizin 4-5 köyünde yaklaşık 5 bin dekar alanda ekimi yapılmaktadır. İlimizde zaman zaman tarlaların dinlendirilmesi sayesinde Türkiye ortalamasının üzerinde verim almaktayız. Yaklaşık 5 bin dekar alanda yılda 5 bin tona yakın çeltik üretimi yapılmaktadır." diye konuştu.

Yılmaz, çeltiğin dünyada önemli gıda kaynağı olarak değerlendirilen ürün olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını aktardı.

- "Bu yıl verimin iyi olduğunu öğrendik"

Çiftçilerin verim ve satış fiyatlarındaki memnuniyetlerinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Üreticilerle yaptığımız görüşmelerde bu yıl verimin iyi olduğunu öğrendik. Nisan ve mayıs aylarında ekilen çeltik, ekimin sonunda da hasadı yapılan bir ürünümüz. İlimizde daha çok Osmancık-97 tohum çeşidi ekimi yapmaktayız. Bu, hem çiftçilerimizin alışık oldukları hem de verim ve lezzetinden memnun oldukları bir çeşit. Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin hayırlı ve bereketli olmasını, bol kazanç elde etmelerini temenni ediyorum."

- "İstanbul'da yaşıyorum ama bu işi sevdiğim için zevkle yapıyorum"

Bölgede çeltik üretimi yapan Mürsel Yılmaz da bu yıl verimden memnun olduklarını ifade ederek, dekar başına 900-1000 kilogram çeltik aldıklarını aktardı.

Ürünü pazarlamada sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Ürünümüzü tarım kredi kooperatiflerine veriyoruz. Şu anda alımlar devam ediyor. İki araba gönderdik ve hasadımız da devam ediyor. Ürün kalitesi iyi olursa kilogramı 4 liradan aşağı gitmiyor. Bu yıl 300 dönüm çeltik ektim. Önceden Tarım Kredi Kooperatifleri ürünümüzü almadan tüccarın eline kalıyorduk. Ama Allah razı olsun tarım kredi kooperatifleri çıkınca çok rahatladık. Ben uzun yıllardır değil, 3-4 yıldır ekiyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama bu işi sevdiğim için zevkle yapıyorum." dedi.